Суд утвердил решение о возврате дела блогера Портнягина прокурорам

В середине января 2026 года столичный городской суд поддержал решение нижестоящей инстанции. Судьи признали правомерным отправку материалов уголовного дела в надзорное ведомство, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области .

Речь идет о деле против известного блогера Дмитрия Портнягина. Его обвиняют в причастности к финансовым махинациям, связанным с отмыванием незаконно полученных денег.

Еще в ноябре прошлого года Мещанский суд Москвы вынес соответствующее постановление. Материалы были направлены обратно прокурорам для устранения недостатков.

В процессе фигурируют несколько человек, включая самого Портнягина. Возврат дела осуществлен по первому пункту статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса России.

Ранее сообщалось, что сторона обвинения запросила для блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина 5 лет тюрьмы общего режима, а для его супруги Екатерины — 5,5 лет. Их обвиняют в отмывании крупной суммы денег.

В 2024 году блогера задержали в зоне СВО. Ему инкриминировали уклонение от налоговых выплат, а также отмывание денежных средств, полученных незаконным путем. В начале блогера поместили под стражу в следственный изолятор, однако впоследствии мера пресечения была изменена на ограничение определенных действий.

Портнягин частично признал свою вину и оплатил задолженности перед Федеральной налоговой службой. Сумма долга составила 124 миллиона рублей, кроме того, были произведены выплаты пени и штрафов в размере 64 миллионов рублей.

