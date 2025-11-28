Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка

Мировой судья в Москве обязал российского актера и телеведущего Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от экс-жены Елизаветы Башаровой (Шевырковой), сообщает Telegram-канал «112» .

Пять лет назад Шевыркова разорвала отношения с Башаровым, публично обвинив экс-супруга в насилии. У пары есть общий несовершеннолетний ребенок.

До решения мирового судьи вопрос с алиментами оставался неурегулированным. 28 ноября судебное разбирательство разрешило финансовый спор между сторонами. Теперь актер обязан обеспечивать своего ребенка.

Елена Шевыркова родила сына Марселя от Башарова в 2016 году. После расторжения брака Елизавета посвятила себя целиком сыну. Одно время Марат Башаров выражал недовольство тем, что бывшая супруга препятствует его встречам с наследником, но со временем они смогли найти компромисс, и актер начал принимать участие в воспитании сына.

