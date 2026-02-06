сегодня в 18:49

Студия «Театральный меридиан» из Мытищ представила спектакль по Салтыкову-Щедрину

Премьера спектакля, основанного на произведениях Михаила Салтыкова-Щедрина, состоялась 5 февраля в Мытищах. Постановка погрузила зрителей в атмосферу классики с тонким юмором, сатирой и социальной критикой.

Зрители высоко оценили мастерство участников студии «Театральный меридиан». Артисты серьезно подошли к своим ролям и подарили публике яркие эмоции. Руководитель клуба «Активное долголетие» Снежана Галушевская отметила вклад команды спектакля. По ее словам, автор сценария и режиссер Лидия Каченова создала атмосферу подлинности и эмоциональной глубины, а костюмы, выполненные участниками студии, придали каждой сцене особое очарование.

В клубе «Активное долголетие» жители старшего возраста находят единомышленников и реализуют творческие проекты. Глава округа Юлия Купецкая ранее подчеркивала, что мытищинские долголеты активно участвуют в жизни города и вдохновляют окружающих своим примером.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.