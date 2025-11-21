Сцена в наследство: Кадышева отказывается выступать без сына

Кадышева соглашается на выступления только с условием, что с ней будет петь ее 41-летний сын. Пока Костюка никуда не приглашают как отдельного артиста. Он выходит на сцену с матерью и поет ее хиты.

При этом зрители не всегда остаются довольны. Многие жалуются, что приходят послушать Кадышеву, но вместо этого приходится любоваться ее сыном.

Сегодня певица работает в полную силу, несмотря на проблемы со здоровьем. В том числе она попала в список самых высокооплачиваемых артистов России.

