Сцена в наследство: Кадышева отказывается выступать без сына
Фото - © РИА Новости, Артем Пряхин
Солистка ансамбля «Золотое кольцо», народная артистка России Надежда Кадышева собирается оставить сцену в наследство своему сыну. Певица отказывается выступать без Григория Костюка, сообщает SHOT.
Кадышева соглашается на выступления только с условием, что с ней будет петь ее 41-летний сын. Пока Костюка никуда не приглашают как отдельного артиста. Он выходит на сцену с матерью и поет ее хиты.
При этом зрители не всегда остаются довольны. Многие жалуются, что приходят послушать Кадышеву, но вместо этого приходится любоваться ее сыном.
Сегодня певица работает в полную силу, несмотря на проблемы со здоровьем. В том числе она попала в список самых высокооплачиваемых артистов России.
