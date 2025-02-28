Стример Эвелон заявил, что потратил 43 млн рублей за месяц

Украинский стример Вадим Козаков, известный в России под именем Эвелон, заявил, что за месяц потратил порядка 43 млн рублей, пишет «Лента.ру» .

О многомиллионных тратах в течение календарного месяца Эвелон рассказал в шоу «Вписка». По его словам, до 43 млн рублей он может потратить, когда совершает какие-то крупные покупки.

«Если это обыденный какой-то месяц и я никуда не выбираюсь и ничего не делаю, ну, (трачу - ред.) тысяч 20 долларов (1,7 миллиона рублей по текущему курсу — ред.), наверное», — заявил стример.

По мнению Эвелона, названная сумма ежемесячных трат в обыденный месяц для него не является крупной.

Основная статья трат для стримера — это создание контента для блога. В детали он не стал вдаваться.