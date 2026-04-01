Депутат Иванов раскритиковал раннюю продажу куличей

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов заявил, что продажа куличей почти за месяц до Пасхи нарушает традиции и может сказаться на качестве выпечки, сообщает «Царьград» .

Появление куличей на прилавках задолго до Пасхи вызвало споры среди покупателей. Часть общественности посчитала, что пасхальную выпечку начали продавать слишком рано.

Михаил Иванов отметил, что ранняя продажа куличей выглядит неправильной как с точки зрения церковной традиции, так и с позиции качества продукта. Он напомнил, что кулич по классическому рецепту не рассчитан на длительное хранение, поэтому при долгом нахождении на полке его вкус и свойства могут ухудшиться.

По словам Иванова, кулич является частью пасхальной трапезы и употребляется после завершения Великого поста. Когда же выпечка продается на протяжении всего поста, стирается граница между временем воздержания и самим праздником.

Отдельно он высказался о маркировке «освящено» на упаковке. Иванов подчеркнул, что освящение совершается священником в храме, и надпись на этикетке не может заменить церковный обряд.

Общественные организации призывают производителей выпускать куличи ближе к Пасхе, чтобы сохранить их качество и значение праздника.

