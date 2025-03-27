Столичный суд передумал выдворять из РФ вокалиста группы «Пасош» Петара Мартича

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Мосгорсуд рассмотрел апелляцию и принял решение изменить административное наказание в отношении вокалиста группы «Пасош» Петара Мартича, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Согласно постановлению суда, Мартичу больше не грозит выдворение из России. В остальном решение суда первой инстанции остается без изменения.

В январе 2024 года Никулинский райсуд Москвы признал вокалиста группы «Пасош» виновным в пропаганде наркотиков и психотропных веществ (ч. 2 ст. 6.13 КоАП РФ). Он постановил выдворить Мартича за пределы РФ, а также оштрафовал исполнителя на 20 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман*. По какой статье УК РФ — не уточняется.

*Признана в России иностранным агентом.