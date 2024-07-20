Столичный проект «Контуры культуры» получил международную награду

Всемирная организация появилось свыше 100 лет назад и включает около 240 тыс. муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 государств.

«Арт-проект занял первое место в номинации „Передовая практика“, обойдя около 100 претендентов. Информацию о нем переведут на языки стран — участниц организации для масштабирования опыта Москвы в других государствах», — отметила заммэра — глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Данная городская творческая программа помогает начинающим и известным художникам показать мастерство на площадках. За три сезона было получено 1,5 тыс. авторских эскизов из РФ и других стран. Авторы лучших работ смогли расписать стены свыше чем в 40 культурных центров и библиотек мегаполиса.

География проекта, количество заявок и учреждений, готовых предоставить интерьеры художникам, постоянно растет.

Текущим летом произведения современного искусства появятся в Центре драматургии и режиссуры, детской школе искусств им. И. С. Баха и детской музыкальной школе им. И. Гайдна.