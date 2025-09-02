Столичный арт-проект представил премьеру спектакля «Маленькие трагедии»

В московском Новом Манеже на сцену вместе с профессиональными актерами поднялись бухгалтеры, банковские служащие и менеджеры. Арт-проект «Время Театра» представил премьеру спектакля, основанного на цикле коротких драматических пьес Александра Пушкина «Маленькие трагедии», сообщает 360.ru .

Творческое объединение работает с 2016 года. Опытные артисты различных направлений объединили усилия, чтобы передать свои знания сценического искусства людям, не имеющим к нему отношения. В новой постановке «Маленькие трагедии» участвовали как профессионалы, так и наиболее талантливые воспитанники мастерской арт-проекта «Время Театра».

«Я играю на сцене с профессиональными актерами. Я явлюсь любителем, который плотно занимается чуть больше года театром», — поделился исполнитель нескольких эпизодических ролей Дмитрий Бойко.

События четырех пушкинских драм были перенесены в условное вневременное пространство, содержащее отсылки к Средневековью, Советскому Союзу и современности. Скупой исполняет танец с манекеном, герцогиня наслаждается спа-процедурами, а Моцарт посещает сеанс психотерапии. В постановке нашлось место и для популярных мемов.

«Мы живем в какой-то легкой истерии, у нас всегда есть какой-то легкий нерв, легкий тремор. И, мне кажется, в этом произведении „Маленькие трагедии“ этого нерва очень много», — отметил актер, режиссер, художественный руководитель арт-проекта «Время Театра» Олег Кузнецов.

Сценой для постановки послужило открытое театральное пространство «Арт-платформа» в Новом Манеже, хорошо известное ценителям современного искусства. Творческая группа ставила перед собой задачу найти современный язык для представления классического текста, практически не изменяя пушкинский оригинал. В результате получился спектакль-зеркало, в котором каждый зритель может увидеть частичку себя.