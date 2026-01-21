Стоит ждать камбэк? Алла Пугачева может вернуться на сцену

Певица Алла Пугачева может вернуться к выступлениям предстоящим летом, она готова рассмотреть предложения частных заказчиков за пределами России, сообщает Mash .

До начала лета артистка не рассматривает предложения о выступлениях на корпоративах. Сейчас Пугачева сосредоточена на себе и на семейных обязанностях. Однако неформально она дала понять — стоит ждать камбэк.

Последние годы уехавшая из РФ певица жила на Кипре, работала над новыми песнями для выступлений и музыкальной программой. В 2024 году Пугачевой предлагали концерты и даже договорились с крупными заказчиками, но она отказалась из-за риска медийного шума и проблем с составом музыкантов.

Ранее композитор и коллега певицы Андрей Мисин заявил, что Примадонна страдает от проблем со здоровьем. У Пугачевой много материала, но голос подхрипывает.

