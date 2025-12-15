«Голос подхрипывает»: друг Пугачевой рассказал о ее проблемах со здоровьем

Композитор и коллега певицы Аллы Пугачевой Андрей Мисин заявил, что экс-примадонна страдает от проблем со здоровьем, сообщает «Абзац» .

«Ее климат неважен для вокала. Днем жарко, а ночью холодно и сыро. Подхрипывает голос. Все, что она делает, — исходя из здоровья. Здорова — идет петь», — сказал музыкант.

По его словам, сейчас у Пугачевой много материала, но голос страдает. По мнению критиков, в последнее время ее звучание далеко от идеала.

Ранее сообщалось о новой песне «Давай будем жить»: ее релиз артистка запланировала на 19 декабря. Новый сингл станет доступен для прослушивания на всех популярных онлайн платформах.

Промо-ролик к песне был размещен на странице поклонников исполнительницы. Музыку и текст к композиции написал автор песен Алексей Малахов. В описании к видеоклипу указано, что произведение рассказывает о победе над проблемами и способности находить радость в повседневности.

