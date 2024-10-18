Стартовали съемки фильма «Король и Шут. Навсегда»

Команда сериала «Король и Шут» начала работу над полнометражным фэнтези-фильмом «Король и Шут. Навсегда». Премьера ленты запланирована на 2025 год, сообщает aif.ru .

Сериал, основанный на творческом пути группы «Король и Шут», вышел весной 2023 года и стал одним из самых главных телепроектов года. В фильме будут представлены приключения в волшебном мире знаменитой рок-группы — персонажи из их песен обретут формы друзей, союзников и противников Горшка и Князя, а основным злодеем станет герой композиции «Некромант».

Сюжет расскажет о том, как мир сказки находится под угрозой уничтожения из-за мертвецов, которых воскресил Некромант. Горшок решает вырвать Андрея Князева из реальности и перенести его в сказочный мир, чтобы вместе защитить созданную ими вселенную.

К своим ролям вернутся Константин Плотников (Горшок), Влад Коноплев (Князь), Дарья Мельникова (Вдова), Вера Вольт (Принцесса) и Илья Хвостиков (Кочерыжка). Режиссером фильма выступит Рустам Мосафир.

Среди продюсеров значатся Андрей «Князь» Князев и Игорь «Панкер» Гудков, создавший три культовых фильма-концерта для группы: «Праздник Скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю».

Первые сцены снимали на полуострове Рыбачий. Пейзажи под Мурманском послужат декорациями для фэнтэзийной части ленты. А сцены из реальности будут сняты в Санкт-Петербурге.