«Сноб» объявил о старте приема заявок на премию «Сделано в России — 2025». Любой желающий может предложить свой проект, воплощенный в жизнь не ранее октября 2024 года, заполнив соответствующую форму .

Подача заявки на премию не гарантирует ее автоматической публикации на сайте. Окончательное решение о включении проекта в число номинантов остается за редакцией. Подробная информация о правилах и условиях участия доступна на сайте.

«Сделано в России» — это ежегодная премия «Сноба». В 2025 году премия пройдет уже в четырнадцатый раз. Участники клуба, читатели сайта, эксперты и представители редакции вновь определят лучшие проекты, разработанные и реализованные россиянами.

В этом году победители будут названы в 13 номинациях: «Фокус внимания» (кинематограф, сериалы и анимационные фильмы), «Дело вкуса» (ресторанный бизнес), «Градусы качества» (алкогольная продукция), «Про себя и вслух» (литературные произведения), «Место действия» (театральное искусство), «Сам себе музыкант» (музыкальное творчество), «Человек человеку человек» (общественные инициативы), «Среда обитания» (благоустройство городской среды), «По России с любовью» (туристические направления), «Искатели» (наука и инновационные технологии), «Содержание формы» (индустрия моды), «Искусство создавать» (художественное искусство), «Создавая ценности» (предпринимательская деятельность).

Основные этапы проведения премии «Сделано в России» пройдут в следующей последовательности: прием заявок на выдвижение проектов от участников и читателей издания, формирование лонг-листа номинантов, работа экспертных советов и выбор претендентов для включения в шорт-лист по каждой из номинаций, открытое голосование, торжественная церемония награждения победителей.