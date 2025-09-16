Стало известно, в каком случае Пугачеву лишат званий и наград

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что певицу Аллу Пугачеву можно лишить наград и звания народной артистки СССР. Но для этого ей нужно совершить тяжкое преступление, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин начал сбор подписей за лишение звания Пугачевой после громкого интервью артистки журналистке Екатерине Гордеевой*. Он заявил, что певица в беседе «оправдала террористические акты».

По мнению Шолохова, вопрос лишения Пугачевой наград довольно интересный с юридической точки зрения. Он обсудил этот момент с коллегами. Выяснилось, что это возможно, но только в случае, если певица совершит тяжкое преступление. В таком случае человека могут лишить наград СССР.

«Но ключевое здесь — по решению суда. А для суда единственный аргумент — это тяжкое или особо тяжкое преступление. Если будет доказано, что она совершила тяжкое преступление, вот тогда — да», — заключил депутат.

При этом он позитивно отнесся к сбору подписей Бородиным и назвал Пугачеву «бывшей гражданкой России». Шолохов подчеркнул, что с моральной точки зрения артистка давно потеряла этот статус.

С Пугачевой требуют 1,5 млрд рублей из-за ее скандального интервью, в котором она восхваляла лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Судебный иск против исполнительницы хита «Позови меня с собой» подал адвокат Александр Трещев.

* Физлицо признано иноагентом на территории России.