Стало известно, сколько заработают звезды РФ в новогодние праздники

Российские звезды в новогодние праздники заработают от 17 до 25 млн рублей

В период новогодних праздников у популярных исполнителей российской эстрады начинается пора активного заработка. В это время гонорары артистов значительно возрастают, превышая обычный размер в несколько раз. Так, певец Филипп Киркоров выставил ценник в 25 млн рублей, а певица Люся Чеботина — в 17 млн рублей, об этом сообщает «Абзац» .

«Гонорар Филиппа Киркорова — 25 миллионов рублей, Сергея Лазарева — 15, Полины Гагариной — 18, Люси Чеботиной — 12, Леонида Агутина — 15, Григория Лепса — 17. Плюс расходы на бытовой и технический райдер», — пояснили представители одного из агентств по организации мероприятий.

В обычные дни гонорары вышеперечисленных артистов ниже примерно в шесть раз. Стандартный ценник Киркорова за частное выступление составляет около 3 млн рублей.

Требования к условиям пребывания знаменитостей на площадке не меняются в зависимости от времени года. В их гримерках должны быть обеспечены вода без газа, мясная и рыбная нарезка, соки и алкогольные напитки премиум-класса.

Однако Люся Чеботина в качестве обязательного условия своего райдера перед новогодними праздниками запрашивает наличие новогодней ели в гримерке. Работа в новогоднюю ночь является самой прибыльной для любого артиста, поэтому звезды выбирают труд вместо отдыха.

