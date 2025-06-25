Стало известно, почему старинная музыка стремительно набирает популярность

28 июня в Малом зале филармонии стартует фестиваль «Барокко в белую ночь» (6+). Ведущий, доцент Московской консерватории Роман Насонов ответил, почему старинная классическая музыка так популярна сейчас, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Как отметил специалист, идея данного фестиваля зародилась год назад, когда в таком же зале огромным спросом отметились концерты старинной музыки. Это дало понять, что интерес к аутентичной манере исполнения и молодым артистам велик.

Старинная музыка очень разная: это произведения Баха и Вивальди, других выдающихся композиторов позднего барокко и многое другое. На фестивале академические программы будут совмещены с более легкими, прозвучат популярные мелодии дальних эпох в аранжировке для разных инструментов под барочные танцы.

По мнению Насонова, особенность музыки эпохи барокко заключается в человечности, так как она написана для души, и современные люди находят в ней спасение от привычной суеты мегаполисов и агрессивного мира. Также музыка имеет очень живые и естественные ритмы, что вызывает у людей чувство комфорта.

Более того, барокко отлично подходит для домашнего музицирования. Зачастую, даже когда исполнитель занимается дома на старинных музыкальных инструментах, соседи начинают чувствовать себя комфортнее.

«Слушая старинную музыку, мы успокаиваемся, получаем какую-то удивительную релаксацию. Просто слушать эту музыку уже полезно для здоровья. Поэтому сегодня она любима многими», — добавил ведущий.