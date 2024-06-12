Стало известно, почему русский язык изучается в 57 странах мира

Директор Ассоциации исторических парков «Россия — Моя история» Иван Есин заявил, что Россия занимается продвижением русского языка за рубежом, и значительная часть работы в этой сфере возложена на педагогические вузы, сообщает «ФедералПресс» .

«Наметилась тенденция на сокращение использования русского языка. Его возвращение, расширение положения русского языка как международного — это та задача, которую ставит президент в целом, и часть этой задачи министерство поручило нашим стратегическим партнерам — в первую очередь педагогическим вузам», — сказал Есин.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день русский язык изучается в 57 странах мира. Ряд педагогических вузов активно занимаются международной деятельностью и разрабатывают образовательные программы. В текущем году запланировано появление подобных центров еще в 3 государствах.

Есин назвал необходимостью изучение русского языка в ряде стран Азии и Африки. Это связано с деловым и другим сотрудничеством, а не только с интересом к нашей стране и культуре.

Директор Ассоциации исторических парков «Россия — Моя история» добавил, что сегодня русский язык нужен инженерам, инструкторам, специалистам в сфере обороны и др.

Ранее на II Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани состоялось подписание договора о долгосрочном сотрудничестве между Государственным университетом просвещения и Университетом Абомей-Калави Республики Бенин.