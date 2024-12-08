Стало известно, почему РКН отказывает блогерам в регистрации на «Госуслугах»

Политолог Марат Баширов рассказал, что тоже является блогером и получил отказ от Роскомнадзора в регистрации на сайте «Госуслуг», но узнал о технической ошибке.

«Я тоже блогер, и когда первый раз подал заявку — мне тоже отказали. Я совершил техническую ошибку: помимо названия, в строчке написал свое имя и фамилию. Мне пришел отказ, но причина не была озвучена», — сказал Баширов в интервью Радио Sputnik.

По его словам, с помощью связей политолог узнал о необходимости удалить имя и фамилию. Через 3 дня Роскомнадзор принял и зарегистрировал новое заявление.

Баширов добавил, что для блогерам необходимо разработать инструкцию с подробными ответами на все интересующие вопросы и обратную связь. Это позволит блогерам беспрепятственно регистрировать свои каналы на «Госуслугах».

Ранее Роскомнадзор предупредил граждан, что может ограничить работу Amazon Web Services и GoDaddy в стране.