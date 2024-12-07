РКН предупредил, что может ограничить работу Amazon Web Services и GoDaddy в РФ

С учетом рисков для российских ресурсов, Роскомнадзор (РКН) предупредил жителей страны, что может ограничить работу зарубежных провайдеров хостинга. Под ограничения могут попасть Amazon Web Services и GoDaddy, которые оказывают услуги российским организациям, пишет ТАСС .

Всего под ограничения могут попасть восемь иностранных компаний. Это может произойти в рамках ранее принятого закона № 406-ФЗ, который обязывает компании, оказывающие услуги хостинга, подать заявку на включение их в реестр провайдеров хостинга.

«С учетом рисков, которым подвержены ресурсы, размещенные на мощностях указанных компаний, работа этих провайдеров хостинга может быть ограничена на территории РФ», — сообщает РКН.

Если работу восьми иностранных компаний действительно ограничат, российские организации больше не смогут пользоваться их услугами, поэтому владельцам бизнеса рекомендуют перенести всю важную информацию на хостинги, которые соблюдают законодательство нашей страны.