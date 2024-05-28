Стало известно об июньских мероприятиях для собачников и их питомцев в Москве

В июне в Москве пройдут мероприятия для собак и их владельцев

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ряд мероприятий для собачников и их питомцев пройдет в столице в июне 2024 года. В сумме в рамках цикла «Друг, спасатель, защитник» проекта «Питомцы в Москве» состоится свыше 50 мероприятий с 1 по 30 июня, сообщает «Вечерняя Москва».

В рамках этих мероприятий, к примеру, ветеринары на передвижных станциях «ВЕТ Мобиль» проведут осмотры и первичные консультации питомцев. Эксперты «Мобильного груминга» также расскажут москвичам, как правильно ухаживать за когтями и шестью собак.

«В московских семьях проживает более 1,4 миллиона собак, и забота о комфорте домашних питомцев составляет немалую часть нашей повседневной работы», — отметил столичный мэр в своем блоге.

Собянин добавил, что еще в 2023 году на портале mos.ru начал работать сервис «Мой питомец», где жители Москвы могут узнать полезную информацию про своих четвероногих друзей. С 2021 года в городе проходит проект «Питомцы в Москве», с помощью которого создаются и улучшаются площадки для выгула собак.