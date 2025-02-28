Стало известно, куда Театр музыкальной комедии потратит сертификат в 100 млн руб

Генеральный директор Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Шварцкопф рассказал, как руководит Театром музыкальной комедии, а также куда потратит 100 млн рублей от губернатора Александра Беглова, сообщает газета «Петербургский дневник» .

С 2005 года он является руководителем театра, который занимает важное место в культурной жизни города. Шварцкопф отметил, что петербуржцы стали осознавать важность театра, а выступления пользуются интересом, что позволяет театру развиваться. Гастроли спектакля стали дорого стоить, так как в каждом задействовано большое количество людей. Спектакль «Белый. Петербург» уже успешно отыгран в Будапеште и в Москве проведено множество выступлений.

Сообщается, что на юбилей театра губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил сертификат на 100 млн рублей. Руководитель отметил, что для него такой подарок был большой неожиданностью. Из них 30 млн выделено на новую постановку, а 70 млн на оборудование. Шварцкопф пошутил, что на 100 лет театру они ждут крупного подарка.

Также он рассказал о решении выделить участок для строительства второй площадки. Репертуарному театру на одной площадке сложно играть разножанровые направления. После постановки «Бал вампиров» возможности одновременно показать в театре что-то другое уже нет, так как все остальное пространство заполняется декорациями этого спектакля.

Отмечается, что сегодня в репертуаре театра девять мюзиклов. А к концу 2025 года планируется увеличить их количество до 14. И встает вопрос о том, как их прокатывать и поддерживать качество. Шварцкопф добавил, что расширение будет выгодно и экономически, так как мюзиклы пользуются спросом.

«Чтобы театр получил вторую площадку», — ответил руководитель на вопрос о своей мечте.