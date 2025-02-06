Стало известно, кто придумал наряд Бьянки Цензори для церемонии «Грэмми-2025»

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«Голый» наряд для Бьянки Цензори на «Грэмми» придумал не Канье Уэст

Скандальный наряд известной фотомодели и дизайнера Бьянки Цензори для церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» придумал не ее супруг — рэпер Канье Уэст, сообщает URA.RU .

2 февраля на арене Crypto.com в Лос-Анджелесе состоялась 67-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». Цензори вышла на красную ковровую дорожку в шубе, которую затем сбросила. Под ней у супруги рэпера оказалось полностью прозрачное платье телесного цвета без нижнего белья.

После разразившегося скандала звездную пару попросили покинуть мероприятие, а затем Уэсту и Цензори пришлось давать объяснения в полиции.

Как пишет издание British Vogue, шокирующий наряд Бьянки Цензори для «Грэмми-2025» мог придумать дизайнер Гадир Раджаб.