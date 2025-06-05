Стало известно, кто из покинувших Россию артистов зарабатывает больше всех

Продюсер Сергей Лавров заявил, что Земфира* лидирует по уровню доходов среди артистов с аналогичным статусом, покинувших Россию после 2022 года. Он отметил, что она является уникальным музыкантом, сообщает NEWS.ru .

«Земфира* — артистка уникальная, у нее есть свой зритель, и на нее едут за границу даже из России. На „Би-2“ и других артистов так не поедут», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что Земфира* по-прежнему пользуется огромной популярностью, выступая на стадионах и крупных площадках, поэтому ее минимальный гонорар за концерт составляет не менее 50 тысяч евро (4,4 млн рублей).

Продюсер также рассказал, что ей предлагали 300 тысяч евро (26,9 млн рублей) за выступление на корпоративе. Аналогичную сумму она потенциально может заработать на открытом публичном выступлении, если соберет от 8 до 10 тысяч зрителей. Приблизительно столько же она могла получить за свой январский концерт в Дубае, заключил Лавров.

* Физлицо, внесенное Минюстом РФ в список иноагентов.