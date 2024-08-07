Стало известно, когда точно выйдет третий сезон сериала «Зимородок»

Первая серия нового сезона должна выйти в свет чуть больше, чем через месяц. В Сети уже опубликована дата выхода — 13 сентября 2024 года.

Известно, что в третьем сезоне «Зимородка» опять сменился сценарист. Поклонникам остается гадать, как это отразится на истории любви главных героев.

Также фанаты «Зимородка» надеются, что первый тизер к новому сезону выйдет 30 августа. А 6 сентября они ждут появления в Сети небольшого отрывка из первой серии.

Кроме того, создатели сериала в анонсе третьего сезона опубликовали промо-фото, на которых изображены главные герои. Тем самым они опровергли слухи о том, что актриса Афра Сарачоглу покинула проект.