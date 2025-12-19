Стало известно, какие артисты приедут на гастроли в Новый Уренгой

В 2026 году Новому Уренгою предстоят яркие гастроли известных деятелей искусства: пианиста Дениса Мацуева, народного артиста России Игоря Бутмана и актера Владимира Машкова. Как сообщил руководитель окружного департамента культуры Евгений Колтунов, в настоящее время ведутся переговоры с Сергеем Безруковым, сообщает «Север-Пресс» .

«Что касается гастролей — передышки не будет, но, наверное, жителям Нового Уренгоя повезет немного больше. Впервые в городе — Денис Мацуев, наш гениальный актер Владимир Машков порадует нас своим спектаклем, ведем переговоры с (ред. — Сергеем) Безруковым <…>. Мы в Новом Уренгое будем раскачивать настоящую культурную жизнь», — поделился Колтунов в прямом эфире.

В планах также посещение газовой столицы лидером джазового коллектива Игорем Бутманом, а еще оперным певцом Ильдаром Абдразаковым. Их выступления состоятся в новой арт-резиденции «Газ», открытие которой ожидается в скором времени.

В Салехарде в феврале 2026 года состоится международный конкурс «Симфония Ямала», куратором которого является Денис Мацуев.

