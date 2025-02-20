Стало известно, какие артисты наиболее востребованы у зрителей в 2025 году

У группы «Руки Вверх!» запланировано пять концертов подряд на стадионе в Москве — 11, 12, 14, 15 и 16 марта. Когда все билеты были распроданы, открыли продажи на трибуны, которые обычно закрыты на таких мероприятиях, так как там не самый лучший обзор. После того как были раскуплены билеты на 14, 15 и 16 марта, были добавлены 11 и 12 марта, и на них билеты начали приобретать с удивительной скоростью. Однако в фан-зоне у сцены остались места по 6 тысяч рублей, а также доступны билеты на трибуны с ограниченной видимостью. ВТБ Арена вмещает до 33 тысяч зрителей во время концерта, и уже сейчас очевидно, что все пять концертов будут полностью распроданы.

Народный артист Николай Расторгуев вместе с группой «Любэ» даст три концерта подряд в Кремлевском дворце. Зал на 6 тысяч мест уже полностью раскуплен на 22 и 23 февраля, а на 21 февраля накануне шоу осталось всего четыре билета.

Концерт «Плывет веночек» народной артистки Надежды Кадышевой в КЦ «Москва» состоится 11 апреля, и уже проданы все билеты. Зал вмещает около 4 тысяч 200 человек. Цены на места варьировались от 8 до 2 тысяч рублей.

SHAMAN активно гастролирует с концертной программой «Победа», а 9 марта в Москве представит программу «Ты моя». Концерт пройдет на LIVE ARENA, которая вмещает более 10 тысяч зрителей. На него раскуплен почти весь партер, на трибунах продажи идут активно, но пока еще достаточно мест.

Сергей Лазарев объявил о начале своего концертного тура в 2025 году с шоу «Я не боюсь!». В некоторых городах пройдет по два-три концерта. Интересно, что Лазарев гастролирует по стране в течение всего года, и интерес к его выступлениям не угасает. Сегодня и завтра он выступит перед полными залами в Волгограде.

Григорий Лепс также круглый год успешно колесит по стране, собирая полные залы. На «дорогие концерты» также наблюдается активный спрос. Например, 9 марта Лепс приедет с концертом в «Барвиха Luxury Village» — осталось лишь несколько мест за столиками по 50 и 90 тысяч рублей.

Новая молодая звезда Betsy (Светлана Чертищева) отправилась в тур «Сигма бой». На концерт 1 марта в Арзамасе все билеты раскуплены. В других регионах еще есть доступные места, к тому же залы для выступлений у поющего блогера небольшие (несколько тысяч мест). Цены на билеты начинаются от 1 тысячи 800 рублей.

Пока рано подводить итоги продаж летних концертов, но уже очевидно, что продажи на массовые июньские мероприятия — Басты в Лужниках и Анны Асти на ВТБ Арена — идут активно. Вероятно, к началу июня они смогут полностью распродать стадионы, а Баста — даже дважды.