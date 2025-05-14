Стало известно, как выглядела армянская жена Павла Прилучного до пластики

В Сети появились фото Зепюр Брутян до и после ринопластики

Пользователи считают, что нынешняя супруга Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян, сделала ринопластику. В Сети появились фото девушки до и после хирургического вмешательства, сообщает Lady.mail.ru .

На детских фото можно заметить, что у актрисы «традиционно» кавказская форма носа: с горбинкой и выдающимся кончиком. Это связано с тем, что у Брутян армянское происхождение.

Однако, как считают пользователи Сети, звезда в более зрелом возрасте сделала пластику. Она изменила свой нос, превратив его в более маленький и изящный. Других пластических операций она, вероятно, не делала. Также эксперты полагают, что Брутян поставила виниры.

Актриса снималась в таких лентах, как «В клетке», «Последний аксель», «Бихэппи». В конце 2020 года у нее завязался роман с Павлом Прилучным. В 2022 году они расписались. Через год у пары родился сын.

Ранее телеведущая Дана Борисова заявила, что может разрешить дочери увеличить грудь. Девочка уже сделала ринопластику.