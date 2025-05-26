Стали известны итоги работы «Литературной почты» от «Петербургского дневника»

За все дни работы Книжного салона на Дворцовой площади Северной столицы «Литературной почтой» от «Петербургского дневника» было отправлено около 14 520 открыток, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Все дни работы салона «Литературная почта» принимала открытки от граждан. Также в этом году в честь Дня полярника издание организовало в Муринском парке «Полярную почту», которая работала 24 мая.

Редакция подвела итоги работы «Литературной почты. Стало известно, что студию «Петербургского дневника» в Доме книги посетили 30 гостей. Также было проведено 15 часов прямого эфира с трансляцией встречи с писателями.

Более того, на Дворцовой площади прошли 5 мероприятий, в том числе встречи и интервью. Были организованы дискуссия на тему того, как графика и аудио помогают классике, круглый стол «Литература и спорт», интервью с писателями Дарьей Донцовой и Захаром Прилепиным, презентация третьей части комикса «Слава Самбо».