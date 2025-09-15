Стала известна причина внезапной смерти актера Лагачева из «Тайн следствия»

Внезапная кончина заслуженного артиста России и преподавателя кафедры режиссуры и искусства Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Дмитрия Лагачева наступила 13 сентября. Как сообщила его коллега Алена Францукова, причиной смерти стал инфаркт, передает aif.ru .

«Накануне с ним общались, расстались вечером. Он прекрасно выглядел, был бодр, энергичен, ни на что не жаловался. А через шесть часов его не стало. Смерть не криминальная. Инфаркт, врачи не успели спасти», — рассказала она.

По словам Француковой, Лагачев целиком и полностью посвящал себя работе и любимой профессии. Он занимался преподаванием, принимал участие в отборе актеров в театры, искренне переживал за судьбу своих воспитанников и оказывал им всяческую поддержку.

Дмитрий Лагачев был не только востребованным актером театра и кино, но и являлся уважаемым педагогом и наставником для начинающих артистов. Его можно увидеть в таких кинолентах, как «Гарпастум», «Тайны следствия», «Морские дьяволы» и многих других. Помимо этого, он занимался дубляжом, и его голосом говорят персонажи множества анимационных фильмов.