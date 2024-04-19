Сроки реставрации фасада Петропавловской крепости в Петербурге могут сдвинуть

В Санкт-Петербурге могут быть перенесены сроки окончания реставрации невского фасада Петропавловской крепости. Сейчас специалисты реставрируют выходящие на Неву фасады — Государев, Нарышкин и Трубецкой бастионы, а также Иоанновский равелин, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Гендиректор Государственного музея истории Санкт-Петербурга — Петропавловской крепости Владимир Кириллов рассказал, что сейчас на всех объектах идут реставрация гранитных блоков и расчистка биопоражений. Также начата реставрация металлических скоб и пиронов.

«Удивительно то, что многие из этих крепежей находятся в хорошем состоянии, хоть и ни разу не менялись с конца XVIII века. Такое высокое качество металла!» — отметил Кириллов.

Ранее стало известно, что две сигнальные пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости осенью перенесут на Государев бастион. Именно из этих орудий производится полуденный выстрел. Переезд пушек также вызван реставрационными работами.