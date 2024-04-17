Пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости перенесут в Петербурге

В Санкт-Петербурге две сигнальные пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости перенесут на Государев бастион. Орудия переедут на новое место осенью 2024 года, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Об этом сообщил гендиректор Государственного музея истории Санкт-Петербурга — Петропавловской крепости Владимир Кириллов.

Из этих сигнальных пушек производят полуденный выстрел. Осенью орудия перенесут на Государев бастион, где они будут находиться на время реставрации бруствера Нарышкина бастиона.

Сейчас на фасадах Государева и Нарышкина бастионов также ведутся реставрационные работы. По оценкам экспертов, два объекта серьезно повреждены и нуждались в ремонте.

Реставрационные работы на невском фасаде Петропавловской крепости должны завершиться до конца 2024 года.