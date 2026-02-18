сегодня в 17:34

Сретенский бал прошел в Доме культуры «Пушкино» в Пушкинском округе

Сретенский кадетский бал состоялся 15 февраля в Доме культуры «Пушкино». В мероприятии приняли участие учащиеся воскресных школ и кадетских училищ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В фойе была воссоздана атмосфера балов XIX века: девушки в бальных платьях и кавалеры исполняли вальсы и другие танцы. В течение трех часов юные пары демонстрировали хореографическое мастерство.

Организаторами выступили Троицкий храм и студия исторического бального танца «Душа» города Пушкино под руководством Ларисы Николаевой.

Сретенские балы традиционно проходят 15 февраля, когда отмечаются Сретение Господне и День православной молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.