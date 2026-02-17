Средняя стоимость билетов в кино и театр выросла в Кузбассе

В Кузбассе наблюдается рост цен на посещение культурных мероприятий, сообщает Сiбдепо со ссылкой на Кемеровостат.

Статистические данные ведомства свидетельствуют, что в декабре 2025 года цена билета в кинотеатр равнялась 421,24 рубля. Посещение театра обходилось жителям Кузбасса в среднем в 931,45 рубля, а входной билет на экскурсию или в музей стоил 248,36 рубля.

В январе 2026 года ситуация с ценами претерпела серьезные изменения. Теперь поход в кино требует затрат в размере 453,48 рубля, а за театральный билет нужно заплатить 957,63 рубля.

При этом плата за визит в музей или на выставку не изменилась, оставшись на прежнем уровне в 248,36 рубля.

