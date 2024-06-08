Спортивные тренировки и мастер-классы пройдут на летнем фестивале в Москве

9 июня в финальный день столичного фестиваля «Лето в Москве. Мода и красота» для гостей предусмотрена насыщенная программа на Тверской площади и Тверском бульваре, сообщает пресс-служба цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

9 июня в бьюти-штабах, которые расположены на Тверском бульваре и Тверской площади, пройдет финал фестиваля.

На Тверском бульваре в 13 часов тренер будет показывать, как проработать мышечный рельеф. В 14:30 всех желающих ждут на пилатес. Мастер-класс по джаз-фанку начнется в 16 часов, на нем можно будет узнать несколько па танца. Завершит спортивный день тренировка по стрейчингу, всех желающих ждут на нее в 18:30.

В бьюти-штабе на Тверской площади выпускницы смогут примерить на себя образ королевы бала. Стилисты помогут довести образ до совершенства: рассмотрят укладку, макияж, наряд и т. д. Свой наряд и образ для выпускного могут проработать и юноши.

Творческие мастерские ждут гостей на Тверской площади и Тверском бульваре. Посетители смогут собрать букеты из полевых цветов, заняться фейс-чартом, а сплести браслеты из бусин.Еще можно будет создать авторские духи или поговорить о трендах аксессуаров от клатча до сумки макси.