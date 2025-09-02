С 28 по 31 августа на сцене Летнего театра Центрального парка культуры и отдыха города Пушкино в третий раз прошел «Пушкинский театральный фестиваль». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Четыре дня гости фестиваля увидели девять спектаклей профессиональных театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Курской областей, приняли участие в экскурсиях-променадах от историка и краеведа Ольги Соловьевой и проекте «Мой „Вишневый сад“, посмотрели выставки и приняли участие в интерактивах.

В год 80-летия Победы лейтмотивом театрального праздника стала военная тематика. Программа открытия «А музы не молчали» была посвящена артистам-фронтовикам. Тысячи артистов воевали на фронте, в партизанских отрядах, трудились в тылу, выступали в фронтовых театрах. Фронтовые театры были уникальным культурным и общественным явлением. Жители города могли познакомиться с выставкой, посвященной им и артистам, выступавшим на передовой и военных госпиталях. Артистам военных лет были посвящены и видеоролики проекта «Культурный фронт» Президентского Фонда культурных инициатив, которые демонстрировались во время фестиваля.

Военную тему затронули спектакль Дмитровского драматического театра «Саня, Ваня, с ними Римас», постановка «Луна — сестра печали» Московского музыкально-драматического театра «Ромэн», оперетта «Севастопольский вальс» Пушкинского музыкально-драматического театра.

Второй значимой темой фестиваля стал 165-летний юбилей со дня рождения А. П. Чехова, ведь с Пушкино связаны имена К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, которые ставили тут любительские спектакли и проводили репетиции МХАТа. Бывал здесь и А. П. Чехов, а также другие легендарные деятели театра. Чеховская тема была отмечена спектаклем «Маленькие комедии» Ивантеевского музыкально-драматического театра и проектом «Мой «Вишневый сад», где любой желающий мог перевоплотиться в чеховского героя и прочитать отрывок из его произведений. В пушкинском парке звучали строки из «Каштанки», «Трех сестер», «Вишневого сада», «Чайки», «Предложения», «Юбилея», «Медведя», «Злого мальчика», а также письма А. П. Чехова. Отснятый материал будет использован для создания отдельных видеосюжетов и показан на телевидении.

Две постановки фестиваля были посвящены творчеству Н. В. Гоголя. Мытищинский театр драмы и комедии ФЭСТ представил спектакль «Старосветские помещики», а Московский театр иллюзии (Сцена на Перовской) комедию «Женитьба».

Самым неожиданным спектаклем стала постановка «Пиковая дама» Курского государственного театра кукол. Нестандартный взгляд на классическую повесть А. С. Пушкина удивил многих.

30 августа, в день 100-летия города Пушкино, ярким событием стал творческий вечер народного артиста России Владимира Стеклова. Всенародно любимый артист выступал перед зрителями более полутора часов. В этот день Пушкинский музыкально-драматический театр развернул на территории парка множество интерактивных площадок.

В рамках фестиваля была представлена книга историка Ольги Соловьевой «Пушкино: прогулки по столетнему городу», которая ежедневно проводила экскурсии-променады для зрителей фестиваля, рассказывая о тайнах и истории города.

«На участие в фестивале поступило свыше 40 заявок, было жаль отказывать, так как мы могли принять только 9 театров, но мы верим, что география и число участников ежегодно будут расширяться и в следующем году мы сможем провести Пушкинский театральный фестиваль-2026, который будет посвящен 130-летию Летнего театра пушкинского парка», — сказал автор идеи фестиваля, председатель его оргкомитета, художественный руководитель Пушкинского музыкально-драматического театра Борис Урецкий.

Во время церемонии закрытия заместитель главы округа Пушкинский Елена Панькив объявила о присвоении идеологу фестиваля Борису Урецкому почетного звания «Заслуженный работник культуры Московской области». Постановление было подписано Губернатором Подмосковья А. Ю. Воробьевым в конце августа.

Участники и гости фестиваля отметили высокий уровень организации и технического оснащения фестивальных мероприятий.

«Пушкинский театральный фестиваль — 2025» прошел при поддержке президентского фонда культурных инициатив, министерства культуры и туризма Московской области и администрации округа Пушкинский.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.