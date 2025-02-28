Спектакли и мастер-классы пройдут на «Московской Масленице» в выходные

«Московская Масленица» идет в столице до 2 марта. На площадках «Зимы в Москве» возрождают традиции, играет народная музыка, выступают артисты, проводятся мастер-классы, сообщает пресс-служба фестиваля цикла «Московские сезоны».

На мероприятиях покажут спектакли для детей. Будут играть фолк-коллективы, в том числе начинающие. Также гости смогут расписать предметы быта в стиле, используемом еще предками, попробовать блины и поучаствовать в других активностях.

В рамках «Московской Масленицы» на выходных пройдут мастер-классы, интересные постановки. Их проведут на площадках «Зимы в Москве».

Развлечения на Тверской площади

На Тверской площади 1 и 2 марта в 15:00 и 16:15 организуют иммерсивную театральную постановку «Масленица в Замоскворечье». Во время спектакля покажут, какие обряды было принято проводить на этот праздник.

2 марта в 16:15 перед гостями мероприятия выступит балалаечник-виртуоз Андрей Киряков. Он был лауреатом международных музыкальных конкурсов и участник культурной программы Олимпийских игр в Сочи.

Киряков выступит с программой «Три балалайки». Во время нее он сыграет на инструменте приму, альт и контрабас.

Балалаечник исполнит известные хиты. Посетителей ожидает яркое инструментальное шоу.

Что будет на Манежной площади

На Манежной площади организуют развлечения для всех членов семьи. Для гостей выступят рок-группы, например, «Загадки Евы». Концерт будет 1 марта в 11:00.

Также для гостей выступят народные ансамбли и артисты. Так, 1 марта в 16:00 представление покажет коллектив «Певчая». 2 марта в 11:00 выступит Rassomaha, а в 16:00 Beloboka.

Для детей на сцене на Манежной площади подготовили веселые театральные постановки. 1 марта в 15:00 гости мероприятия посмотрят интерактивную постановку «Как скоморох и ворона музыку спасали». Ее поставит театр «Грач и Ворона».

В 16:00 детей ожидает иная постановка — «Сказка про весну». Ее поставило творческое объединение «Создано в Москве». Последним выступит уличный театр «Звери Птицы Скоморохи» в 17:00.

Еще на Манежной площади для детей и взрослых организуют мастер-классы, коих на «Московской Масленице» было много. 1 марта в 14:00 гости мероприятия создадут лоскутную куклу, сделанную в форме Бабы-Яги на помеле. В 15:00 изготовят Масленицу-Солновейку из соломы.

В воскресенье 2 марта в 12:00 посетители мероприятия изготовят Наперсницу-Подружку. Она представляет собой лоскутную куклу, в которой хранили самые важные секреты.

В 13:00 гостей научат создавать народную нитяную куклу-веснянку на мастер-классе «Мартинички». Также все выходные с 10:00 до 21:00 на Манежной площади продолжит функционировать кузница. В ней на мастер-шоу посетителям расскажут про ее историю и расскажут, как ковать «птичек весны» в рамках старинной русской традиции.

На Манежной площади гостей мероприятия ожидают вкусные угощения. Там будут делать блины с разными начинками, включая варенье из вишни, печеные яблоки, семгу и так далее. Также посетители смогут попробовать вареники, пельмени.

На находящейся рядом Площади Революции будут готовить необычные блины. В них добавят кедровый орех и сосновое варенье.

Мероприятия на окружных площадках

На окружных площадках жителей и гостей города тоже ожидает вкусная еда и разные активности. Так, в Крюкове 1 марта в 14:00 и 17:00 участники ремесленных мастер-классов вышьют на салфетках разные узоры в формате тарусских мастериц из Калужской области. 2 марта в 13:00 и 16:00 посетители смогут освоить секреты вятского кружева. Также они научатся декорировать деревянную шкатулку.

На Коптевском бульваре 1 марта в 12:00, 15:00, 18:00 и 2 марта в 14:00, 17:00 посетителям дадут возможность украсить бочонок для меда с помощью выжигания по дереву. Так декорировали эти предметы предки, проживавшие в Подмосковье.

На Митинской улице 1 марта в 13:00 и 16:00 посетители будут расписывать сергиево-посадскую матрешку. 2 марта в 14:00 и 17:00 научат хохломской росписи сахарницы.

1 марта в 16:00 на Ключевой улице покажут спектакль «Шла коза по лесу» от независимого театрального проекта PANAMA. В ту же дату в 17:15 на Бульваре Дмитрия Донского будет выступать фолк-коллектив «Марьина песня».

На Площади Славы 2 марта в 16:00 будет «Театр Петрушки». Его организуют артисты коллектива «Свои ребята».

В проезде Серебрякова приготовят блины с картофелем и сельдью «Деревенские», и «Купеческие» — с сыром и семгой. В сквере у Гольяновского пруда сделают нижегородские блины с припеком. В сквере рядом со станцией метро Некрасовка изготовят блины с сулугуни и шпинатом.

Подробнее рассказано на официальном сайте.

В первый раз фестиваль «Московская Масленица» прошел в мегаполисе в 2017 году. С тех пор его проводят регулярно. В 2025 году Масленицу отмечают с 21 февраля по 2 марта.

Проект «Зима в Москве» — основное событие сезона. Он объединяет в себе разные мероприятия столицы и идет вплоть до 28 февраля.