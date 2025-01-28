Спектакль Мособлфилармонии покажут в Дедовске

9 февраля в Дедовском Доме культуры, м. о. Истра, артисты Московской областной филармонии представят зрителям музыкальный спектакль «Царевна-лягушка». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

«Царевна-лягушка» — яркий динамичный мюзикл, поставленный по мотивам русской народной сказки, в котором задействованы более 40 артистов. Под музыку в исполнении оркестра ансамбля Мособлфилармонии «Садко» они создают живое интерактивное представление, которое будет интересно как детям, так и их родителям.

Режиссер-постановщик мюзикла Дамир Бахтиев, музыкальный руководитель и композитор Денис Забавский. Исполнители: Государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко». Солисты-вокалисты и артисты балета: Вера Каяцкая, Юлия Журавлева, Елена Спиридонова, Павел Вальков. В постановке также принимают участие актеры театра и кино Кристина Трофимович, Андрей Сумцов, Олег Тарасов.

В министерстве культуры и туризма Подмосковья напомнили, что Государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко» существует с 1991 года. В репертуаре народные песни и песни современных композиторов, а также музыкальные произведения и танцы, специально написанные и поставленные для коллектива. Уникальность и оригинальный колорит музыкальному исполнению придают ведущие инструменты оркестра: гусли звончатые и клавишные, балалайка, домры, разнообразные ударные инструменты, жалейки, рожки. В музыкальной программе также используются колокола. В составе оркестра музыканты — лауреаты международных и всероссийских исполнительских конкурсов.

Продолжительность спектакля 1 час, без антракта (0+).

Адрес: Московская области, м. о. Истра, г. Дедовск, ул. Гагарина, д. 14.

Приобрести билеты можно на сайте Дедовского дома культуры.

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