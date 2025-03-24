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Состояние актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось, у нее парализована часть тела

Состояние здоровья 66-летней актрисы Елены Кондулайнен стало хуже. Она проходила курсовую терапию, однако часть тела еще остается парализованной — женщине сложно ходить и разговаривать, сообщает Mash .

У Кондулайнен неприятные ощущения в суставах, постоянная слабость. Женщина жалуется на тревожность и возникновение странных высыпаний на лице.

Еще у Кондулайнен нашли крапивницу. Ей выписали медикаменты, а также особую диету. Ухудшения здоровья актрисы связывают с изменением сезона и аллергической реакцией.

В 2020 году у Кондулайнен произошел инсульт.

Ранее актриса в очередной раз обратилась к докторам. Она сказала, что частично потеряла речь и регулярно пребывает в состоянии страха.