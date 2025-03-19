Соседов скептически отнесся к идее замены «Евровидения» на «Интервидение»

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что идея восстановления программы «Интервидение» в качестве замены «Евровидению» может стать хорошим решением, но не сразу, сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что в период с 1965 по 1980-е годы конкурс песни был достаточно популярным, но участие в нем принимали представители социалистического лагеря. В то время в «Интервидении» участвовали ГДР, СССР, Польша, Венгрия, Чехословакия. По мнению Соседова, тогда были другие времена и другая жизнь.

«В какой форме этот конкурс может существовать сегодня — риторический вопрос. Непонятно, кто будет в нем принимать участие, какие артисты, какие страны. Все очень туманно и запутанно», — заявил эксперт.

Критик добавил, что проекты такого формата уже устарели, а конкурировать «Интервидению» с «Евровидением» будет очень сложно из-за разных масштабов.

Соседов уверен, что о конкуренции сейчас говорить «смешно», так как в «Евровидении» участвуют множество стран, и у проекта огромная медийная и рекламная база. А отечественная версия проекта еще никак себя не проявила. В то же время он не исключает, что «Интервидение» через время может стать соперником европейского проекта и стать качественным.