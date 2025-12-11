Соседов на фоне скандала с квартирой назвал Долину «омерзительной дамой»

Музыкальный критик Сергей Соседов выразил уверенность в том, что российская певица Лариса Долина навсегда утратила шанс вернуть себе доброе имя. Он отметил, что негативное отношение общественности к певице достигло критической точки, не оставляя надежды на восстановление репутации, сообщает Общественная Служба Новостей .

По мнению критика, Долина давно перестала соответствовать статусу значимой фигуры на российской сцене, утратив свою роль символа музыкального искусства.

«„Сегодня это злая, омерзительная дама, которая орет на своих студентов, подставляет обычных людей, спекулирует на всем и показывает, что она такая неуязвимая, что может творить любое беззаконие. Но это не так, потому что всегда люди припомнят былые „заслуги“. Репутацию она свою не исправит до конца жизни», — подчеркнул Соседов.

Соседов также отметил, что даже если Долина прекратит свое эгоистичное поведение и возместит ущерб пострадавшим, полное прощение со стороны публики маловероятно. Если же все происходящее было спланированной пиар-акцией, то это крайне неудачный и бессмысленный ход, считает музыкальный критик. Он также признался, что не ожидал подобного поведения от Долиной.

Ранее стало известно, что Долина привлекла к сделке по продаже квартиры в Хамовниках риелтора, который в прошлом рассказывал россиянам, как не стать жертвой мошенников при оформлении подобного рода сделок.

