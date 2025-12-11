Риелтор Долиной в прошлом учил россиян не попадать на удочки мошенников

Агент по недвижимости, оказывающий помощь певице Ларисе Долиной в продаже ее квартиры в Хамовниках, как выяснилось, обладает обширными знаниями в области мошеннических операций с недвижимостью и даже делился своими рекомендациями в прессе о том, как не стать жертвой обмана при операциях с жильем, сообщает RT .

Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Полины Лурье, которая приобрела квартиру у певицы, но лишилась и недвижимости, и денег, заявила, что Денис Б. был привлечен к сделке стороной артистки.

«(Лариса Долина — ред.) сама обратилась в агентство, попала на дежурного риелтора, которым Денис Б. был, — мы это знаем по звонку. Дальше он показывает квартиру Полине. У следствия к нему сейчас претензий нет. Он и при заключении договора присутствовал в банке, сопровождал Ларису Александровну, проверял все, объяснял, если какие-то вопросы возникали», — рассказала Свириденко.

За два года до этого риелтор участвовал в телевизионных передачах, где делился советами, как защититься от недобросовестных продавцов и избежать передачи своей недвижимости в руки мошенников.

Денис Б. особо отмечал, что подозрительное поведение продавца является ключевым предупреждающим сигналом для потенциального покупателя.

Ранее сообщалось, что Лурье заплатила Долиной 1 млн рублей в качестве аванса при покупке квартиры певицы в столичных Хамовниках.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.