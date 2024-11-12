Солистки из Лобни стали победителями Всероссийского конкурса-фестиваля «Моршка»

Солистки ансамбля народного танца «Лыченица» из Лобни стали победительницами Всероссийского конкурса-фестиваля по хореографическому и песенному исполнительству «Моршка». Мероприятие проходило в городе Сортавала (республика Карелия), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дипломы l и ll степени получили лобненки Арина Сидоренко, Дарья Родина и Екатерина Абабкова. Девочки танцуют под руководством хореографа Татьяна Джурко.

Ансамбль «Лыченица» базируется в лобненском доме культуры «Красная Поляна». Это старейший ДК в Лобне. В минувшем году ему исполнилось 95 лет. В секциях и кружках дома культуры занимаются более 800 человек. ДК «Красная Поляна» находится по адресу: ул. Спортивная, 4. Телефон для справок: +7 (495) 579-40-58.

В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию сферы дополнительного образования. Здесь работают бесплатные секции и кружки разнообразной направленности, организованные в учреждениях культуры и на базе общеобразовательных школ.

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