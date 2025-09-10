Солистка Лобни стала лауреатом Всероссийского фестиваля «Казачий круг»

6 сентября в Московской области при поддержке министерства культуры Российской федерации, Российской академии музыки имени Гнесиных и Росконцерта прошел всероссийский фестиваль-конкурс «Казачий круг». Солистка ансамбля народного танца «Лыченица» из ДК «Красная Поляна» городского округа Лобня Арина Сидоренко завоевала диплом лауреата I степени, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Под руководством художественного руководителя Татьяны Джурко артистка представила номер «Эх, казачка», который высоко оценило профессиональное жюри.

Фестиваль собрал 29 коллективов и солистов - всего 339 исполнителей. Среди гостей были представители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Мурманска, Смоленска, Великого Новгорода, Калининграда, Курска и других городов. По словам организаторов, фестиваль направлен на сохранение и развитие традиционной казачьей культуры.

Коллектив «Лыченица» известен в Лобне активной концертной деятельностью и участием в городских мероприятиях.

