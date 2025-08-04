Солистка группы «Мираж» рассказала об отношениях с бывшими участницами

«У меня нет никакого негатива ни к кому из бывших участниц группы, и уж тем более, я не выясняю ни с кем отношения. Если кто-то выясняет их со мной, я об этом ничего не знаю. По крайней мере, если мы встречаемся с кем-то на концертных площадках и телевизионных съемках, то всегда только на позитиве», — заявила артистка.

Тем не менее, певица отметила, что в начале карьеры, когда она только пришла в «Мираж» в 1991 году, безусловно, возникали некоторые сложности. Она вспомнила, как на одном из самых первых концертов кто-то из зрителей прислал ей записку, в содержании которой она увидела вопрос, почему она поет песни Татьяны Овсиенко. Татьяна была солисткой группы с конца 1988 по 1990 год.

Более того, Болдышева отметила, что первое время действительно многие зрители ревностно относились к работе группы, так как Татьяну любили многие. Тем не менее Екатерина добавила, что понимает реакцию поклонников, так как сама восхищалась работой Овсиенко.

Впоследствии она поняла, что заслужить признание зрителей можно только упорным трудом. К артисту могут приходить на концерты с недоверием, однако с каким настроением они выйдут с него зависит только работы певца. Солистка уверена, что разбудить эмоции у слушателей и зажечь их можно только своим исполнением. Более того, она заявила, что новому артисту прятаться за известным именем группы нельзя, необходимо всегда показывать себя на все 100%.