Солист «Дискотеки Аварии» запатентовал бренд «Новый год к нам мчится»

сегодня в 19:42

Рыжов из «Дискотеки Аварии» создал бренд для изготовления новогодних украшений

Певец и музыкант группы «Дискотека Авария» Алексей Рыжов зарегистрировал в Роспатенте бренд «Новый год к нам мчится». Права на товарный знак он получил до апреля 2035 года, рассказали Газета.ru в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Под торговой маркой Рыжов сможет продавать одежду, игрушки, канцелярию, новогодние украшения, спорттовары. Также мужчина будет оказывать организационные и развлекательные услуги.

Рыжов — учредитель ООО «Дискотека Авария» с 28% уставного капитала и ООО «Авария Энтертейнмент» с 46,8% уставного капитала. Также у него есть статус индивидуального предпринимателя.

Еще организации владеют товарными знаками «Малинки», «Суровый», «Авария» и «DAWEAR».

Ранее немецкий автогигант Mercedes-Benz Group AG зарегистрировал в РФ товарный знак. Компания ушла из России в 2022 году.

