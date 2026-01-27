Солист «Дискотеки Аварии» запатентовал бренд «Новый год к нам мчится»
Фото - © РИА Новости
Певец и музыкант группы «Дискотека Авария» Алексей Рыжов зарегистрировал в Роспатенте бренд «Новый год к нам мчится». Права на товарный знак он получил до апреля 2035 года, рассказали Газета.ru в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.
Под торговой маркой Рыжов сможет продавать одежду, игрушки, канцелярию, новогодние украшения, спорттовары. Также мужчина будет оказывать организационные и развлекательные услуги.
Рыжов — учредитель ООО «Дискотека Авария» с 28% уставного капитала и ООО «Авария Энтертейнмент» с 46,8% уставного капитала. Также у него есть статус индивидуального предпринимателя.
Еще организации владеют товарными знаками «Малинки», «Суровый», «Авария» и «DAWEAR».
Ранее немецкий автогигант Mercedes-Benz Group AG зарегистрировал в РФ товарный знак. Компания ушла из России в 2022 году.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.