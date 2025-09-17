София Ротару отказалась давать концерты до конца спецоперации

Украинская певица София Ротару отказалась давать концерты и корпоративы в РФ и других странах минимум до завершения спецоперации. Вся команда артистки отправилась на фронт в составе ВСУ, искать новых сотрудников она не планирует, сообщает Mash .

Ротару часто зовут выступить с корпоративами. Предложения поступают от богатеев разных стран, в том числе украинских. Однако певица отказывается, поскольку все члены ее команды состоят в ВСУ и находятся на фронте.

Без них артистка не может давать концерты. При этом, новых работников на замену не ищет.

После начала спецоперации Ротару порвала связи с РФ. Вместе с семьей она поменяла номера на украинские и перестала гастролировать.

В соцсетях Ротару поддерживает ВСУ и Украину. Певица отправляет средства в местные фонды и агитирует подписчиков делать так же.