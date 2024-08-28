Собрал не более 5% зала: продюсер прокомментировал творческий вечер Губина

26 августа произошло легендарное возвращение популярного в 1990-х певца Андрея Губина на сцену: он выступил на «Новой волне» в Сочи. Творческий вечер прокомментировал продюсер Евгений Морозов, сообщает aif.ru .

«Губин пришел в шоу-бизнес в начале 90-х годов с песней „Лиза“. Первым его продюсером был папка его. Никогда Андрей Губин, кроме ротаций, которые были в то время доступны всем, никому не был нужен. Это был тот самый неуловимый индеец, за которым никто никогда не бегал. Этот человек никогда не собирал кассовые концерты, но его песни знали все. Уникальный случай», — заявил Морозов.

По его словам, последнее выступление Губина назвать удачным или кассовым нельзя: его гонорар составил всего 350 тыс. рублей. Певец собрал не более 5% зала.

Это связано с ростом цен на концертные площадки после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. Теперь расходы на выступление артистов составляет минимум 6-7 млн рублей.