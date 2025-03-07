Собчак рассказала, что мужчина заплатил Листерману за общение с ней

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поделилась случаем, который произошел на открытии клуба «Мост» Александра Мамута и был связан с владельцем агентства V.I.P.-знакомств Петром Листерманом.

«Ко мне навязчиво клеился какой-то мужчина, несколько раз предлагая что-нибудь выпить. С третьей попытки, когда уже отшит был совсем жестко, он в сердцах молвил: „Ну, с меня же Листерман денег взял за то, что вы со мной выпьете!“» — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что Листерман продемонстрировал тот уровень наглости, когда даже злиться невозможно.

Так она отреагировала на историю о том, что в одной из соцсетей Листерман запостил фотографию замужней женщины как невесты.