сегодня в 11:25

Со стилиста Сергея Зверева взыскали долг по коммуналке за квартиру в Москве

Стилист Сергей Зверев почти год не платил за квартиру на Дмитровском шоссе в столице, в итоге у него накопился долг за коммуналку, сообщает Mash .

Фонд капремонта подал на Зверева в суд еще в апреле, чтобы вернуть оплату за жилье, тепло и свет. Общая сумма долга была 16 тыс. рублей.

В мае суд иск фонда удовлетворил. Он обязал стилиста выплатить долг с учетом госпошлины, всего — 18 тыс. рублей.

Ранее Зверева внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Киев обвинил его в якобы «пропаганде конфликта».

*Заблокированный в России экстремистский сайт.