«Сноб» выпустил 113-й номер журнала на тему юности

Весенний номер посвящен юности — возрасту, который считают беззаботным, но который связан с риском, тревогами и амбициями. Среди героев выпуска — Алена Долецкая, Петр Гуменник, Ярослав Могильников, Марина Брусникина, Вера Енгалычева, Сергей Шаргунов и Алексей Варламов.

Издатель проекта Марина Геворкян в своей колонке написала: «Моя юность — это девяностые. Время, которое все причастные вспоминают по-разному, но для меня — по ощущениям — оно было самым легким. Впереди прекрасное далёко, нет ничего невозможного, мир открыт во всех смыслах этого слова. Вероятно, моя мама, которая пять дней в неделю работала главным технологом крупного НИИ в составе ВПК, а по выходным продавала запчасти для КамАЗов, вспомнит девяностые другими словами. Допустим. Но ведь у нее была своя бурлящая юность — и что с того, что она пришлась на эпоху с нехорошим названием „застой“? Ведь все эти названия придумали взрослые. А юность тем и хороша, что не вписывается в учебник истории».

Редакционный директор Валерия Тищенко отметила, что герои номера по-разному определяют юность — как неопределенность, стремление к прекрасному или состояние, которое сохраняется на всю жизнь.

В интервью «Снобу» экс-главный редактор Vogue Алена Долецкая порассуждала о различиях между юностью и молодостью, вспоминила Москву конца 1960-х и рассказала о работе с фондом «Друзья». Петербургский фигурист Петр Гуменник говорил о спорте, Олимпиаде в Милане и учебе в ИТМО. Звезда сериалов «Слова пацана» и «Юг» Ярослав Могильников поделился опытом борьбы с депрессией и биполярным расстройством.

Обложку выпуска создал художник Глеб Баранов.

